Исследование: в этом году у 35 процентов жителей не хватило денег на повседневные расходы

Треть (35%) населения страны сталкивалась с нехваткой доходов для покрытия регулярных повседневных расходов хотя бы раз в прошлом году. В то время каждый десятый житель сталкивался с такими трудностями 3 и более раз в год. Таковы данные репрезентативного опроса населения, который провела компания Spinter tyrimai по заказу Финансового института Swedbank.

Согласно отчету, четверть населения страны 1-2 раза сталкивалась с недостатком доходов для повседневных расходов, 5% опрошенных заявляют, что были в такой ситуации 3-4 раза. Еще 5 процентов говорят, что у них заканчивались деньги на ежедневные расходы 5 и более раз.

"Хотя 35 процентов населения указывают, что в последние годы они сталкивались с ситуациями, когда им не хватало доходов на ежедневные расходы, результаты опроса также свидетельствуют о положительных тенденциях. По данным идентичного опроса, проведенного в 2017 г., таких жителей на тот момент было больше - 41%", — говорит Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.

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По ее словам, можно предположить, что финансовое положение населения за последние шесть лет улучшилось – доходы многих жителей выросли, и это позволило им накопить финансовый резерв. Поэтому рост цен на энергоносители и общая высокая инфляция не нанесли драматического удара по большинству населения.

Стало больше экономящих жителей

По словам Ю. Цвиликене, позитивные изменения наблюдаются и в финансовом поведении населения – увеличилось количество людей, которые откладывают деньги, и уменьшилось количество людей, которые берут кредиты для повседневных расходов.

"По сравнению с 2017 годом количество таких жителей, которые столкнулись с финансовыми трудностями и стали жить более экономно, выросло на 16 процентных пунктов и достигло 71 процента. Способность корректировать свой бюджет и адаптировать его к растущим ценам, несомненно, является одной из наиболее важных особенностей устойчивого финансового поведения. Это обеспечивает здоровый баланс личных финансов и предотвращает попадание в порочную долговую спираль", — отмечает финансовый эксперт.

По ее словам, хотя часть населения не могла выжить без кредитов, заемщиков стало меньше.

"36 процентов жителей, сталкивающихся с финансовыми трудностями, занимали средства у родственников, что на 3 процентных пункта меньше, чем в 2017 году. Кроме того, из-за финансовых трудностей также уменьшилось количество жителей, берущих кредиты в финансовых организациях - на 3 п.п. меньше респондентов говорят, что они брали кредиты в банках (14%), а количество людей, берущих кредиты в компаниях быстрого кредитования, уменьшилось на 9 п.п. (3%)", - говорит Ю. Цвиликене.

По результатам исследования, в таких случаях более 40 процентов жителей, столкнувшихся с финансовыми трудностями, предпочитали не оплачивать часть счетов и откладывали их на то время, когда у них будет больше денег. При этом 38% заявили, что столкнувшись с трудностями, стали использовать ранее накопленные сбережения.

Репрезентативный опрос населения страны был проведен в конце января-начале февраля 2023 года. В опросе приняли участие 1015 респондентов, результаты опроса представляют мнения и оценки населения страны в возрасте от 18 до 75 лет.

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