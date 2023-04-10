Для родителей в Каунасе - плохие новости: придется больше платить за образование своих детей

Решение, принятое неделю назад на последнем заседании Каунасского муниципального совета, срок полномочий которого уже подходит к концу, о порядке оплаты образования в дошкольных учреждениях и детских садах, учрежденных самоуправлением, вступит в силу с 1 сентября.

Поэтому, начиная с осени, родители (усыновители, опекуны) детей дошкольного возраста будут платить по 1 евро за "удовлетворение условий обучения" за каждый день, когда ребенок посещал и не посещал (но не обосновал) образовательное учреждение.

На данный момент, согласно действующему Описанию порядка, утвержденному решением Каунасского муниципального совета от 15 октября 2019 года, предусмотрено, что за выполнение условий обучения вносится плата по 0,58 евро.

Дополненным описанием порядка установлено, что платой за выполнение образовательных условий являются расходы на оборудование учебных помещений, оплата общеобразовательных помещений, услуг по проведению образовательных мероприятий, приобретение имущества, заработная плата работников, социальное страхование.

После внесения поправок в предыдущее решение (2019 г.) дополнительно уточнено, что "плата за содержание детей, обучающихся по программам дошкольного образования, составляет размер стоимости суточного питания детей, установленный отдельным решением муниципального совета".

По словам составителей решения, "плата за питание направляется на приобретение продуктов детского питания и оплату расходов, связанных с улучшением процесса питания. Плата за выполнение образовательных условий может быть направлена ​​на оборудование учебных помещений, приобретение учебных пособий общего пользования, оплату образовательных мероприятий и гигиенических услуг, связанных с обеспечением гигиенических потребностей детей".

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