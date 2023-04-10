На длинные выходные литовцы съехались в Палангу: посмотрите на гостей курорта

ru.DELFI.lt

Per Šv. Velykas į Palangą atvyko žmonės iš visos Lietuvos Foto: Aldas Ten / F360.LT

В этом году нам повезло, потому что Пасху мы празднуем в длинные выходные. Некоторые литовцы решили отдохнуть на пляже 3 дня. В Паланге много людей. Приглашаем вас увидеть своими глазами, как выглядит Паланга, полная туристов, и как литовцы празднуют Пасху.

Возможно, на фотографиях вы заметите и себя. Так выглядит Паланга глазами фотографа Альдаса: Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!