Возможно, на фотографиях вы заметите и себя. Так выглядит Паланга глазами фотографа Альдаса:
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
В этом году нам повезло, потому что Пасху мы празднуем в длинные выходные. Некоторые литовцы решили отдохнуть на пляже 3 дня. В Паланге много людей. Приглашаем вас увидеть своими глазами, как выглядит Паланга, полная туристов, и как литовцы празднуют Пасху.
Возможно, на фотографиях вы заметите и себя. Так выглядит Паланга глазами фотографа Альдаса:
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!