Погода: в ближайшие дни сохранится весеннее тепло

Второй день Пасхи не обещает больших перемен. Будет преобладать переменная облачность. Дождей станет чуть меньше, местами возможные кратковременные летние, наиболее вероятно в восточной части страны.

Во второй половине дня возможен гром. Будет дуть едва ощутимый ветер переменчивого направления. Максимальная температура днем ​​поднимется до 12-17 градусов тепла.

В ночь на вторник тучи разойдутся, небо будет ясным. Дождей уже не предвидится. В некоторых местах образуется туман. Ветер сменит направление с юго-восточного, но останется слабым. Температура понизится до 1-6 градусов тепла.

Во вторник отдельные дождевые облака накроют уже меньшую часть страны, в основном только северные районы. В некоторых местах возможны грозы. Вечером с запада в Литву придет атмосферный фронт, который уже должен принести дожди в западные районы. Ветер юго-восточный, южный. Температура поднимется немного выше - от 13 до 18 градусов тепла.

В среду ночью и днем ​​во многих районах страны пройдут дожди. Ночью в западных районах пройдут проливные дожди, а днем ​​- кратковременные слабые. Южный ветер будет средней силы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 3-8 градусов тепла, а днем ​​будет от 10-15 градусов тепла и до 7-9 градусов на взморье.

В ночь на четверг только местами пройдёт небольшой дождь, днем ​​во многих районах также возможны осадки. Умеренный ветер будет дуть преимущественно с юго-востока, юга. Температура воздуха ночью понизится до 2-7, днем ​​будет 10-15 градусов тепла.

Ожидается, что облака южного циклона достигнут страны в пятницу. И ночью, и днем ​​во многих местах ожидаются дожди. Ветер будет слабым, переменного направления. В пасмурную ночь температура не опустится ниже 3-8 градусов, а днем ​​будет немного прохладнее – воздух прогреется до 8-13 градусов.

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