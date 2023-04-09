Продолжительность отопительного сезона будет зависеть от погодных условий

В Литву идет весна, стало теплее, поэтому некоторые города уже думают об окончании отопительного сезона. В крупных городах Литвы этот вопрос еще не решен. Представители муниципалитетов говорят, что все будет зависеть от погодных условий, пишет madeinvilnius.lt.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что этот вопрос в столице будут решать после Пасхи.

"Согласно многолетним тенденциям, отопительный сезон в Вильнюсе завершается во второй половине апреля", – сказал Грубинскас.

Он напомнил, что жители могут большинством голосов принять решение об отключении отопления до официального окончания отопительного сезона. Нужно получить согласие больше половины жильцов, и температура в квартирах не должна быть ниже 18 градусов.

"Пока температура непостоянная, поэтому мы никакого решения не принимали. Будем следить за погодой и если установится стабильно теплая погода, то примем решение", – сказал представитель Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас.

Директор администрации Клайпедского муниципалитета Гинтарас Ненишкис сказал, что в этом году, как и ранее, отопительный сезон в городе не закончится раньше начала мая.

"Мы ориентируемся на погоду. В Клайпеде ситуация отличается от той, что фиксируется в других городах Литвы – очень важно, какой ветерь и влажность", – сказал он.

Вопрос об окончании отопительного сезона не решали также главы Шяуляя и Паневежиса.

В Литве пока только муниципалитет Пасвальского района намерен завершить отопительный сезон 12 апреля.

В прошлом году в Вильнюсе и в Каунасе отопительный сезон завершился 25 апреля, в Клайпеде и в Паневежисе – 5 мая, в Шяуляе – 9–10 мая.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!