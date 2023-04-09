Налоговая инспекция: доходы декларировали более миллиона жителей Литвы

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что, по данным на 7 апреля, доходы, полученные в прошлом году, декларировали более миллиона жителей: 748 000 жителей, подавшим декларации, вернут 261 млн. евро налога, 176 000 жителей должны будут заплатить 126 млн. подоходного налога.

"(…) В этом году на 130 000 жителей больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года, подали декларации о доходах", - сказала глава Государственной налоговой инспекции Вильнюсского округа Виргиния Гинявичене, добавив, что в прошлом году декларации всего подали 1,5 млн. жителей, из которых 91% сделал это вовремя – до 1 мая.

Как говорится в сообщении ГНИ, декларации о доходах должны подать все жители, которые в прошлом году занимались индивидуальной деятельностью, даже в том случае, если они не получили доход от осуществляемой деятельности. Декларации за 2022 г. подали только чуть более 40% всех жителей, занимающихся индивидуальной деятельностью – это нужно сделать еще почти 200 000 жителей.

Также до 2 мая декларации об имуществе должны заполнить лица, на которых такая обязанность возложена в силу их должностных обязанностей: политики, государственные служащие, руководители и заместители руководителей бюджетных и государственных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, судьи, нотариусы и другие лица и члены их семей. По данным налогового администратора, декларации об имуществе уже подали 17 700 жителей, еще у 80 000 человек есть три недели, чтобы это сделать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!