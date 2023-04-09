Больничная касса: жители Литвы могут проверить свое здоровье по программам профилактики заболеваний

В ознаменование Всемирного дня здоровья Больничная касса обращает внимание жителей страны и призываeт их проверять свое здоровье по программам профилактики заболеваний.

В распространенном Больничной кассой пресс-релизе напоминают, что в Литве реализуются пять программ профилактики заболеваний, компенсируемых из Фонда обязательного страхования здоровья: рака шейки матки, молочной железы, простаты, толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний.

По профилактическим программам здоровье бесплатно проверяют все больше людей. По последним данным Государственной больничной кассы, количество участников некоторых программ в прошлом году не только догнало, но и превысило допандемический уровень. По оценкам, в прошлом году в профилактических программах приняли участие более 907 000 человек, то есть на 25 000 больше, чем непосредственно перед пандемией коронавируса и на 30 000 больше, чем в 2021 году.

Из-за относительно вялого процесса участия в программах профилактики заболеваний в стране не удается существенно снизить заболеваемость и смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ежегодно в Литве диагностируют более 18 000 новых случаев рака, треть из которых можно предотвратить, а уровень смертности населения страны от сердечно-сосудистых заболеваний остается одним из самых высоких в Европе.

На встречах с жителями специалисты территориальных больничных касс узнают, почему люди не участвуют в программах проверки на онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Одни говорят, что у них нет времени, чувствуют себя здоровыми, другие не получают предложение от семейного врача, некоторые не обращаются, потому что боятся услышать неутешительный диагноз. Это подтверждают и проведенные по заказу Государственной больничной кассы опросы общественного мнения, результаты которых показывают, что хотя 8 из 10 жителей Литвы знают о возможности бесплатного участия в профилактических программах, лично ею пользуется только половина опрошенных.

Врачи отмечают тенденцию жителей обращаться к врачу только тогда, когда они чувствуют симптомы болезни. Однако при появлении симптомов часто бывает слишком поздно – болезнь уже носит хронический характер, ее лечение утомительно и не всегда успешно. Профилактические программы дают возможность предупредить болезнь, не дожидаясь появления симптомов, поэтому очень важно проверять здоровье в то время, когда человек еще хорошо себя чувствует.

С каждым годом больничные кассы выделяют все больше средств из Фонда обязательного страхования здоровья на проведение профилактических программ. В этом году на эти цели выделено 34,4 млн. евро, т.е. на 3,6 млн. евро больше, чем в прошлом году.

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