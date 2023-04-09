Литовцы путешествуют по миру на Пасху: спрос на билеты превышает предложение

Президент Национальной ассоциации туристического бизнеса Литвы Жидре Гавелене сказала, что в этом году во время пасхальных каникул литовцы много путешествуют не только прямыми рейсами, но и по всему миру.

"В США, Сингапур, Маврикий. Мы видим, что там, куда можно было приобрести билеты, спрос на данный момент превышает предложение", - сказала она в пятницу радио LRT.

Директор Палангского туристического информационного центра Раса Кмитене обратила внимание на большой интерес к курорту Паланга в эти выходные и на следующей неделе.

"На пасхальные выходные все еще можно найти места, но придется довольствоваться тем, что осталось. Номера в больших отелях, где нет бассейнов и спа-услуг", - сказала она.

Эксперт по местному туризму "Keliauk Lietuvoje" (Путешествуй по Литве) Неринга Суткайтите отметила, что праздничные выходные обещают хорошую погоду.

"Может быть, весна наконец-то придет в наш дом. Я бы посоветовала не убегать от Пасхи, заняться городским туризмом. Например, я бы выделила "Щебечущую Пасху" в Друскининкае, Бирштонас тоже готовится к Пасхе, а еще один город, который я призвала бы посетить – Швекшна", - прокомментировала она радио LRT.

Летят в Турцию, Египет

Гавелене также рассказала, что заметила в этом году необычный прецедент – ежедневно на самые популярные курорты вылетает по десять самолетов.

"Шесть поднялись сегодня утром и так будет продолжаться в течение всех пасхальных выходных. Не только в этом году, но и во все года это был один из самых насыщенных поездками периодов года. В этом году свою роль сыграло и то, что у нас много рейсов в Турцию. Литовцы очень соскучились по солнцу, потому что весна была поздней. Еще не все путешествовали после пандемии. Действительно, потребность в путешествиях огромна. Люди ездят за границу, по Литве, по региону", - сказала она.

Собеседница добавила, что Турция может предложить не только жаркое солнце, но и отели "все включено", спа-отели, множество услуг, аквапарки.

"Обычно весной отправляются в те отели, где есть бассейны с подогревом, где есть большие игровые комнаты для детей всех возрастов, где есть рестораны, подходящие для детей, со специальным меню.

Другие направления – острова в Атлантике – Мадейра, Тенерифе. Кроме того, Египет, который может похвастаться теплотой, другими развлечениями. По этим направлениям есть прямые рейсы", - сказал Гавелене.

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