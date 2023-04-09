Профессор пояснил, как Литва оказалась в 20-ке самых счастливых стран

Литовцы счастливы? Оказывается, несмотря на пандемию, войну, рост цен и долгую мрачную зиму, Литва оказалась в 20-ке самых счастливых стран мира. Как это подсчитали, и почему литовцы, которые входят в число жителей больше всего пьющих и курящих, живут хорошо?

6 лет назад Литва в этом списке заняла 52 место, сейчас она – 20-ая. Профессор Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Артурас Каклаускас рассказал о причинах.

"Это значит, что растет производительность труда, растет ВВП, растет радость жизни, качество. Это значит, что все растет. Наши исследования, в которых мы рассматриваем 190 стран мира, показали, что все показатели либо вместе улучшаются, либо ухудшаются. Если в 2021 году Литва по ВВП обогнала Японию, с учетом цен, то если принять во внимание, что все показатели улучшаются или ухудшаются, то ничего тут странного нет, в том, что мы опередили Японию, и улучшилась ситуация с индексом счастья", – сказал профессор.

В эфире LNK он назвал и конкретные показатели счастья.

"Есть много формул. Одна из них – интуиция, смотришь на человека, и его язык тела говорит, счастлив он или нет. Например, по тембру голоса, по зрачку. (…) То же самое с морганием, частотой дыхания. (…) А бы исследуем показатели трех видов: физиологические, эмоциональные и аффектные. Последние показывают, интересно или не интересно человеку жить. То же самое с исследованием эмоций", – заметил Каклаускас.

Что касается нестабильности последних лет, он заметил, что люди ко всему привыкли.

"Выиграешь в лотерею, а через полгода настроение будет такое же, как и перед выигрышем. Или если вы переживете что-то страшное, пройдет какое-то время, все вернется. Так во всем мире, когда началась война в Украине, настроение было очень плохим. А сейчас исследования по всему миру показывают, что ситуация не хуже, чем до войны", – заметил он.

Каклаускас сказал, что индекс счастья зависит от качества жизни.

"А качество жизни обычно связано с зарплатами, ВВП, ценами. Сейчас как раз в Восточной и Центральной Европе ситуация улучшается, не только в Литве. В других странах тоже улучшается. Последние примерно 8 лет этот регион идет по пути улучшения – появляется больше положительных эмоций, меньше становится отрицательных. А почти весь остальной мир остается в той же ситуации. Есть еще одна тенденция – Восточная и Центральная Европа приближаются к западной", – заметил профессор.

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