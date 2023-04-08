Департамент полиции сообщает, что 8 апреля, в 12.52 ч. в Вильнюсе, на шоссе Гальвес, столкнулись автомобили VW Sharan и BMW. В результате ДТП погибла водитель (1983 г.р.) BMW.
В ДТП пострадали еще два человека.
По данным полиции, в больницу увезли водителя и пассажирку VW Sharan.
По предварительным данным, водитель BMW выехала на главную дорогу со второстепенной.
Погибшую из автомобиля достали пожарные-спасатели.
Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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