У жителей Старого города лопнуло терпение: двор завален мусором

"У нас уже лопнуло терпение из-за беспорядка в Старом городе – на ул. Вокечу, Жиду, М.Антокольскё и Доминикону", – обратилась в редакцию читательница Delfi. По ее словам, из переполненных контейнеров ветер выбрасывает мусор и разносит по двору, в котором часто проводят экскурсии. Вильнюсский муниципалитет сказал Delfi, что им проблема известна, пока применяют временные решения, а проблема будет разрешена в ходе реконструкции ул. Вокечу.

Читательница Delfi писала, что такая ситуация во дворе наблюдается не в первый раз.

"Большая часть мусора – одноразовые упаковки от еды, бумажные полотенца, салфетки, пакеты, одноразовые перчатки... Львиная доля этого мусора – из кафе на ул. Вокечу. С ностальгией вспоминаю время карантина, когда не работали кафе, около контейнеров было чисто, мусор в пакетах, который выносили жители, ветер не разносил", – писала женщина.

Она напомнила, что рядом находится памятник Вилескому Гаону и интерактивный стенд, посвященный большой синагоге, здесь часто проводят экскурсии. "Какое мнение о культуре в Литве увозят гости – остается лишь гадать. Когда идешь мимо, некуда глаза девать от стыда", – писала она, заметив, что жители ведь платят за вывоз мусора.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что эту проблему муниципалитет обсуждал в начале года.

"Было решено оборудовать три бокса, в которые поставят контейнеры. Благодаря этому ими смогут пользоваться только те люди, которые живут в соседних домах, в эти боксы не проберутся ни бездомные, ни птицы, так облегчат и работу компании, отвечающей за вывоз мусора. Такие боксы будут в трех местах двора – у домов 5, 9 и 15 на ул. Вокечу. Их оборудуют в мае. Это временное решение. В ходе реконструкции ул. Вокечу будут оборудованы подземные контейнеры", – заметил он.

Грубинскас отметил, что мусор из контейнеров во дворе домов на ул. Вокечу вывозят каждый день.

Šiukšlių problema Vilniaus senamiestyje. Foto: DELFI skaitytoja

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