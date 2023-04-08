Новоселы в одном садоводческом товариществе жалуются на соседей, которые держат кур

Кажется, что улица Келмиёс Соду 24-ои в вильнюсском районе Салининкай – оазис спокойствия. Но на деле это не так – жители здесь враждуют из-за каждой мелочи.

Один житель этой улицы пожаловался на кур, которые приходят к нему во двор и роют ямы. Правда, он писал, что не знает, кому принадлежат куры.

Зато жители этой улицы знают, кто автор этой жалобы. Этому соседу постоянно что-то не нравится, и он пишет жалобы - то на кур, то на соседей, которые отапливают дома брикетами, то на владельцев заброшенного участка, то на то, что ворота закрыты.

Старожилов это удивляет: вместо того, чтобы поговорить с соседями, этот человек пишет жалобы.

Служба общественного порядка на жалобу быстро отреагировала. В ответе сказано, что если куры причиняют какой-то вред, надо обращаться в Государственную продовольственно-ветеринарную службу.

Сам автор жалобы с журналистами Lrytas.lt говорить не пожелал.

На вопрос о курах его соседка Леокадия сказала: "Я знаю, чьи это куры, Галины, я видела, что они из загона сбежали".

Куры побывали и во дворе у Леокадии, но ей это каких-то неудобств не доставило. Иное дело - куры на участке у нового соседа – сразу скандал.

Хозяйка кур, Галина, рассказала, что куры сбежали из загона, во дворе у соседа она нашла только одну курицу, остальные пришли домой сами. Сосед покричал, а потом написал жалобу.

У Галины 28 кур, иногда они ходят гулять в лес, всегда возвращаются домой сами. Леокадия покупает у соседки куриные яйца по 2,5 евро за десяток.

"Если я нахожу курицу у себя во дворе, ловлю и перебрасываю через забор к соседке", – сказала Леокадия.

Галине тоже есть в чем упрекнуть новосела - он ездит по лесным дорожкам на кроссовом мотоцикле и портит дороги. По этой причине жители закрыли на замок ворота, ведущие в лес (они находятся около участка Галины, чтобы на мотоцикле нельзя было выехать в лес.

Новый сосед жаловался и на Леокадию. Она топит печь брикетами. Это не запрещено, но соседу не нравится дым.

"Приехали специалисты из Службы пожарной безопасности, проверили и уехали, нарушений не установили", – рассказала Леокадия.

Новоселу не нравится и лай соседских собак. Собак люди здесь держат не удовольствия ради – рядом лес, куда приходят бывшие жители табора. Говорят, что некоторые из них поселились в Салининкай.

Леокадия объяснила, почему новоселу все не нравится: "В деревнях люди жили поколениями, так и здесь было. Все всех знали, ругаться с соседями считалось грехом. А когда съехались сюда люди ото всюду, все и началось. Люди сейчас не умеют мирно жить".

Она сказала, что ее подруга живет в другой части Салининкай, там ситуация аналогичная - приехали новоселы и начались жалобы.

Юрист сказал, что с такими жалобщиками ничего сделать нельзя.

Правда, если жалобы бесконечные, и они необоснованные, тогда человек, на которого постоянно жалуются, может обратиться к психологу в связи с ухудшением эмоционального состояния. После этого можно обратиться в суд и требовать возмещения морального ущерба. В Литве такие дела бывают нечасто.

Чаще всего соседи судятся из-за конкретных спорных вопросов.

Юрист также отметил, что такие дела в судах рассматривают долго: в суде первой инстанции год, потом еще апелляция. А если дело возвращают на пересмотр, то все начинается сначала.

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