Долгосрочный прогноз на весну: ждет хорошая новость

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс в пятницу в фейсбуке поделился новым обзором и прогнозом погоды. По его словам, долгосрочный прогноз больших сюрпризов не обещает, но апрель должен быть теплее обычного, а в начале мая осадков будет меньше нормы.

"В ближайшие 10 дней температуру обещают выше средней многолетней, кроме того, по крайней мере сейчас, не будет ночных заморозков", – писал Станкунавичюс.

Он заметил, что холодное начало апреля в Литве было обусловлено полярных антициклоном, который охватил почти всю Скандинавию, а также регионы Балтийского и Северного моря.

В ближайшее время в Литве ожидается слабый северо-восточный или восточный ветер, переменная облачность, местами кратковременные осадки.

"В субботу наибольшая вероятность осадков на юге, юго-востоке и местами в Жемайтии, в воскресенье – на юго-западе, в понедельник – на западе страны. По ночам будет +4 – +9°C, днем – +11 – +16°C. Во второй половине недели антициклон уйдет на восток, поэтому в Литве будет дождливо, но тепло. На следующей неделе температура будет выше нормы", – писал климатолог.

Долгосрочный прогноз "сюрпризов" не обещает заметил Станкунавичюс. "Апрель в Литве будет теплее многолетнего, а первая половина мая будет близка среднему показателю и менее дождливая", – прогнозировал он.

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