В субботу утром, за несколько минут до 8 ч., по Единому номеру помощи сообщили, что столкнулись автомобили Mitsubishi и Honda. Звонившие просили помощи врачей, в ДТП пострадала женщина.
Травмы получила водитель (1995 г.р.) Mitsubishi.
По предварительным данным, иностранец, управлявший автомобилем Honda, выехал со второстепенной дороги, не пропустив ехавший по главной дороге автомобиль.
В ДТП значительно повреждены оба автомобиля. Выясняются точные обстоятельства ДТП.
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