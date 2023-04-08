В Вильнюсе задержали "туриста-огородника" с полным чемоданом наркотиков

В конце марта 2023 года в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес для проверки был остановлен автомобиль VW Taigo, которым управляла женщина. Поведение водителя вызвало у полиции подозрения: на вопрос, что у нее в чемодане, женщина представила неубедительные варианты.

Полиция сообщает, что подозрения подтвердились – в багажнике был чемодан. Женщина утверждала, что в нем находятся собранные в дорогу вещи. Вскоре в беседу вмешался пассажир авто, который сказал, что это его чемодан с семенами для огорода.

Полиция проверила чемодан и обнаружила в нем 4 пакета с коноплей (всего около 4 кг).

Полиция тщательно осмотрела автомобиль и обнаружила в нем 14 000 евро, возможно, вырученных за счет продажи конопли.

По месту жительства подозреваемых были проведены обыски, найдены и изъяты 1,3 кг кокаина и 9000 евро, возможно, вырученных за счет продажи наркотиков, другие имеющие значение для следствия вещи.

Стоимость обнаруженной конопли составляет 20 000 евро, а кокаина – около 60 000 евро, общая стоимость обнаруженных наркотиков – около 80 000 евро.

Подозреваемый только полгода назад вышел на свободу (он был осужден за торговлю наркотиками). Подозреваемым грозит лишение свободы на сток от 10 до 15 лет.

Криминалисты продолжают расследование, поэтому число подозреваемых в этом деле может вырасти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!