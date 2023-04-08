Странное требование в объявлении о вакансии, сам работодатель поспешил убрать текст

Объявление о вакансии в социальной сети вызвало возмущение у пользователей. Глава компании, составивший текст, сказал, что не подумал о том, что объявление дискриминирующее.

"Всем привет. На рыбоперерабатывающим предприятии, в Грабупяй (Шилутский район), требуется работница. Работа разная (фасовка, нанизывание, чистка и т.д.). Желательно с опытом работы. Работа – 8-17 ч., два выходных. Если у вас есть маленькие детки, и за ними некому смотреть, ваша кандидатура не подойдет. Подробности в личке", – такое объявление появилось на Facebook.

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Пользователей возмутил текст о детях. Люди отметили, что это дискриминация. Глава ЗАО Rusnės žuvis Саулюс Пуйдокас, написавший объявление, сказал Delfi, что сам о дискриминации не подумал.

"Просто написали, кто нам нужен. Я не знаком с этим законом, но обращу внимание. Я убрал объявление. Спасибо, что просветили", – сказал он.

Ситуацию оценила и Служба контролера равных возможностей. Ее пресс-секретарь Изабеле Шварайте сказала: "В этом объявлении есть признаки дискриминации по половому и социальному признакам. По действующим законам, работодатели обязаны предъявлять одинаковые требования к лицам разного пола, возраста, национальности, социального положения, степени трудоспособности и др.".

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