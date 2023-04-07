Лидер соцдемов: сверхприбыль банков очевидна

Вилия Блинкявичюте, председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), утверждает, что временный взнос солидарности банков, предложенный Министерством финансов и Банком Литвы, и уже представленный правительством, немного запоздалый, но в данный момент важно, чтобы правящие не испугались давления со стороны коммерческих банков и одобрили его.

"Хорошо, что правительство сейчас внесло это предложение, может быть, оно немного запоздалое, так как чуть раньше не было реакции. Но я бы сейчас пожелала правящим, как консерваторам, так и обеим либеральным партиям у власти, чтобы они не испугались давления со стороны коммерческих банков, потому что никто не хочет платить налоги и отдавать прибыль. Жаль, что нет общего понимания, что в результате общество будет жить лучше, и мы сможем использовать эти средства по-разному", - в пятницу "Žinių radijas" сказала В. Блинкявичюте.

В. Блинкявичюте отметила, что по поводу больших сверхприбылей банков социал-демократы обращались к правительству и Центробанку в августе прошлого года, но тогда на них не обратили внимания.

"Сверхприбыли банков, составившие в прошлом году почти полмиллиарда евро и прогнозируемый в этом году один миллиард евро, уже давно колют глаза всех людей (...). В прошлом году, в августе, мы, социал-демократы, обратились и в Правительство, и в Банк Литвы, что надо как-то притормозить, поискать пути, потому что банки, будто сговорившись, все повышают тарифы на разные услуги. На тот момент никакой реакции мы не получили, ответов не было, а после нового года глава Банка Литвы говорит, что "как возросла прибыль банков, нужно что-то делать", - сказала политик.

"Наши члены социал-демократической партии регистрировали в Сейме предложения по налогообложению сверхприбыли банков и это, как мы считаем, было бы определенной солидарностью, это действительно необходимо, поскольку прибыль увеличилась значительно. Наше предложение состояло в том, чтобы дополнительно обложить налогом прибыль, а средства использовать для разных нужд, будь то госуслуги, укрепление охраны края. Это было бы естественно и понятно", - подчеркнула она.

В среду правительство одобрило взнос солидарности банков, предложенный Министерством финансов и Центробанком Литвы. Его одобрили все министры, кроме министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которая воздержалась. На стадии внесения законопроект должен быть представлен в зале пленарных заседаний Сейма в конце апреля.

В Законопроекте предлагается определить порядок исчисления, декларирования, уплаты и администрирования временного взноса солидарности, подлежащего уплате кредитными учреждениями и филиалами в Литве, из части непредвиденных чистых процентных доходов. Также установить, что закон будет применяться временно, т.е. временный взнос солидарности будет выплачиваться только за часть чистого процентного дохода в 2023 года и за чистый процентный доход в 2024 году.

Средства, полученные от временного взноса солидарности, будут использованы для финансирования проектов приспособления и/или создания транспортной инфраструктуры военной мобильности и двойного назначения (гражданского и военного), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны.

Ожидается, что после реализации законопроекта в 2023 году в государственный бюджет будет собрано около 130 млн. евро, в 2024 году – около 230 млн. евро, а в 2025 году – около 50 млн. евро.

Временный взнос солидарности будет администрироваться, правильность его исчисления, декларирования и уплаты будет контролироваться Государственной налоговой инспекцией с соответствующими положениями Закона о налоговом администрировании.

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