Литовская армия: повышенная угроза на границе с Беларусью не фиксируется

Армия Литвы не фиксирует повышенных угроз на границе страны с Беларусью после того, как Минск к западной границе страны перебросил не менее 10 танков. По словам представителей армии, в настоящее время нет оснований повышать уровень боеготовности литовских солдат или принимать дополнительные меры по охране границ страны.

"Литовская армия постоянно следит за ситуацией с безопасностью на границе. Повышения угрозы не зафиксировано. Подразделение, которое мы видим у литовской границы, действует в зоне своей ответственности. В учениях также участвуют подразделения из Минска", - говорится в переданном ELTA письменном комментарии Департамента стратегических коммуникаций Литовской армии.

"В настоящее время нет оснований для дополнительных действий или решений", - отмечается в ответе.

В четверг портал rbc.ua, основываясь на информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", сообщил, что ночью на железнодорожную станцию ​​Гудогай, расположенную в 9 км от границы с Литвой, прибыл эшелон с не менее, чем двумя десятками техники Вооруженных сил Беларуси, среди которых 10-15 танков Т-72Б/Б3.

Эта техника принадлежит 120-й бригаде Вооруженных сил Беларуси, дислоцированной в Минской области.

В пятницу стало известно, что Россия и Беларусь в очередной раз продлили военные учения, проходящие на территории последней страны. Об этом сообщает информагентство "Укрінформ" со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Как сообщается, маневры продлены еще на неделю, до 17 апреля. Эти учения проходят на белорусских полигонах без перерыва с 29 апреля 2022 года. Их продлевали уже 50 раз. Как сообщает "Беларускі Гаюн", хотя учения белорусских солдат продолжаются уже почти год, военные силы этой страны остаются неподготовленными к возможному нападению Украины, поскольку не имеют реального боевого опыта.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко указал, что после этих учений Россия, вероятно, выведет из Беларуси половину своего военного контингента, который сейчас составляет 4 тыс. солдат. Предполагается, что эти солдаты будут передислоцированы на восток Украины.

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