Перед длинными выходными в Вильнюсе формируются заторы

В пятницу после обеда водители в Вильнюсе стали покидать город. Правда, выехать из столицы без проблем удалось не всем. Уже в 14 ч. зафиксировано 6 ДТП, а на основных улицах стали формироваться заторы.

Около 14 ч. серьезное ДТП произошло на ул. Тукстантмячё, недалеко от кольцевой дороги на Саванорю. Из-за этого ДТП была заблокирована одна полоса на ул. Тукстантмячё перед самым виадуком над кольцом Саванорю, поэтому снизилась пропускная способность этой дороги.

Согласно интерактивной карте муниципалитета, ДТП были зафиксированы в следующих местах:

на ул. Тукстантмячё около ул. Вандянтякё

рядом с кольцом Оланду, около Жирмунайского моста

рядом с кольцом Оланду на ул. Оланду

на ул. Рокантишкю, 185

на перекрестке П.Лукшё и Вяркю

на Гележинё Вилко около ул. А.Гоштауто.

Затор образовался на ул. Озо. Поэтому остановилось движение на ул. П.Лукшё. Еще один затор зафиксирован на ул. Жирмуну.

Заторы начинают формироваться и на основных артериях города - ул. Укмергес и Гележинё Вилко.

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