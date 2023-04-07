Дело об убийстве 4-летней девочки: прокуратура просит суд назначить подозреваемой психиатрическую экспертизу

Прокуратура обратилась в суд с просьбой о назначении подозреваемой в убийстве 4-летней дочери женщине психиатрической экспертизы.

Представитель Вильнюсского участкового суда информировал Delfi, что такое заявление прокуратуры получено. Также просят не выпускать женщину из больницы до передачи акта о проведении экспертизы прокурору.

Суд должен рассмотреть это обращение 7 апреля.

Департамент полиции сообщает, что 6 апреля, в 15.50 ч. в Вевисе, в квартире было обнаружено тело девочки (2018 г.р.). Подозревают, что ребенка утопила мать.

Подозреваемая (1991 г.р.) была доставлена в больницу.

Ведется расследование по факту убийства члена семьи. За это грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. По предварительным данным, женщина сама сказала полицейским, что утопила свою дочь.

По сведениям Delfi, женщина позвонила по номеру 112 и сказала, что вытащила ребенка из воды, но делать искусственное дыхание отказалась. Утонувшая девочка была единственным ребенком в семье.

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