Жители получают письма с требованием убрать заборы с государственной земли, жители возмущаются

Наверное, многие слышали, что владельцы садоводческих участков сражаются за каждую пядь земли. Чаще всего соседи злятся на поставленные слишком близко заборы. Некоторые жители получают письма из Национальной земельной службы (НЗС) с требованием убрать заборы, находящиеся на государственной земле.

В одной из групп на фейсбуке обсуждаются такие требования НЗС.

Жительница Вильнюсского района Сольвейга писала, что получила письмо из НЗС: "Вчера получила письмо из НЗС, в котором сказано, что я захватила 3 кв. м государственной земли. Даче 40 лет, забор стоит 30 лет, сносить его не хочется. Кто знает, что можно сделать, с чего начать разговор с НЗС? Участок мерили лет 12 назад, все было хорошо".

Похожей заметкой поделилась и Ольга: "У нас та же ситуация. Писали НЗС объяснение, что все было сделано 20 лет назад, тогда появился забор и живая изгородь в 5 м от забора, поскольку земля принадлежит садоводческому товариществу, надолго взята в аренду. По старому плану, все хорошо <...> но сейчас, когда перемерили, получилось, что наш забор на государственной земле".

Зигмантас написал, что ему пришлось сносить забор, несмотря на двухлетнюю переписку с НЗС.

Представитель НЗС Аудрюс Гелжинис сказал, что после проверок, проведенных в 2022 году, установили 3085 случаев захвата частной и государственной земли.

По его словам, каждый подобный случай рассматривают отдельно. Он заметил, что не во всех случаях приходится сносить постройки, иногда, если это допускает закон, можно купить землю у государства.

Он отметил, что сужение дорог в садоводческих товариществах могло быть результатом разных действий: изменение ширины дорог на планах; из-за изменения границ участка в ходе измерения; из-за использования участков не по документам, самовольного захвата государственной земли.

Гелжинис подчеркнул, что в таких случаях жителям рассылают письма с просьбой добровольно устранить нарушение в указанный срок. Если этого не будет, то НЗС обращается в суд, чтобы обязать жителя выполнить постановление. "В 2022 г. за нарушение правил использования земли были выписаны штрафы на сумму 44 367 евро", – отметил он.

Жавинта в Facebook написала, что из-за таких заборов сами жители могут столкнуться с проблемами.

"Нам довелось с этим столкнуться. Какая ширина дороги? Если дорога узкая, то ничего не сделаете, был случай, горел дом, так не смогла пожарная машина подъехать. После этого около 10 участков перемерили и "сдвинули" в сторону. Другого варианта не было, не было места для коммуникаций", – рассказала она.

Наличие проблемы подтвердил и представитель ПУ Станция скорой помощи Дарюс Гаспарюнас. Он сказал, что в некоторых садоводческих товариществах дороги такие узкие, что даже скорая не может проехать.

Сейчас готовят новые законы, в соответствии с которыми, дорога в садоводческих товариществах не должна быть уже 4,5 м, чтобы по ней могли проехать автомобили скорой, пожарной и других служб.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!