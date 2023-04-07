Обсуждаем: подготовка к наступлению ВСУ, президент Литвы и компартия, литовский язык и украинские беженцы, УПЦ.

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