Беременную женщину с сильными болями из больницы отправили домой, помощь оказали другие врачи

"Я была беременная, 5 неделя, начались сильные боли. 10 баллов из 10, меня сильно тошнило, был понос", – рассказала Лина из Клайпеды (настоящее имя редакции известно). Сильные боли начались около 8 ч. вечера, через несколько часов она решила ехать в больницу, опасаясь выкидыша.

"Я решила, что раз боли такие сильные, надо ехать в больницу, думала, грозит выкидыш. В полночь я была в больнице", – рассказала собеседница.

"Меня принял врач, измерил давление и сказал, что это нормальные признаки беременности. Даже во время приема боли были сильными, я не могла спокойно сидеть. Ничего не сделали, даже лекарства от боли не дали. Осмотрели и отправили домой, посмеялись, сказав, что все в нормально", – вспоминала Лина.

Но боли не прошли, начались сильные спазмы, тошнота, рвота. Потом женщина лишилась сознания.

"Кое-как, сидя, удалось поспать. Потом я вызвала скорую, потому что боли были невыносимые", – рассказала собеседница.

Ее доставили в Клайпедскую республиканскую больницу.

"Проверили кровь, давление было высокое. После осмотра у гинеколога меня увезли в операционную, поскольку увидели много жидкости и крови. Началось внутреннее кровоизлияние в области живота, лопнула киста. Было больше литра крови, ее отсасывали. Сначала чистку не делали, надеялись, что плод удастся спасти. Сразу после операции гормон беременности еще увеличивался, но потом произошла остановка, через несколько дней - выкидыш", – рассказала Лина.

Из больницы ее выписали через три дня.

"Врачи сказали, что если бы я не приехала в больницу, то к утру умерла бы, было много крови, она останавливала работу других органов. Если бы в университетской больнице меня сразу осмотрели, возможно, ребенка можно было бы спасти. В республиканской больнице врачи действовали быстро, никаких упреков не было. А в университетской мне едва ли не сказали, чего приехала, это нормальные симптомы при беременности", – рассказала женщина.

"А если бы я во второй раз не поехала или не успела бы доехать до больницы? Мне было очень плохо, из-за спазмов я не могла даже дышать. В любой момент могла умереть", – продолжила она.

Журналисты обратились в университетскую больницу. Администрация больницы указала, что пациентка писала жалобу, но выяснили, что ей была оказана необходимая помощь.

"Человек, о котором вы спрашиваете, 16 января обратился в Клайпедскую университетскую больницу с жалобой на, возможно, неквалифицированную помощь. Все обстоятельства расследовала комиссия. Комиссия оценила объяснения врача и другие обстоятельства и постановила, что вышеупомянутому лицу оказали необходимую помощь.

Ответ пациентке на ее жалобу был выслан 7 февраля 2023 года", – указала администрация больницы.

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