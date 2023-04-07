Муниципалитет приглашает жителей на субботник

1,5 года назад в Вильнюсе стартовала "зеленая волна", в городе посадили 49 891 дерево, 96 940 кустов и 5475 вьющихся растений. 15 апреля, в 11 ч. жителей приглашают на весенний субботник в Науяместисе! На ул. T.Шевченкос планируют посадить больше 1500 кустов.

Жиытелей приглашают собраться у кругового перекрестка ул. Витянё и Т.Шевченкос. От этого перекрестка до комиссариата полиции и посадят 1686 рябинников японских спирей. Тем, у кого не будет перчаток и лопаток, все необходимое выдадут на месте.

В весеннем и осеннем субботниках прошлого года участвовали больше 1000 вильнюсцев. Тогда деревья и кусты сажали на проспекте Конституциёс, проспекте Саванорю, на ул. П.Лукшё, в Павильнисе.

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