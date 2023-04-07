Экономист: вероятно, в будущем нулевой базовой процентной ставки не будет

Литовский экономист Марюс Дубниковас утверждает, что в будущем базовые процентные ставки в еврозоне не вернутся к нулевому процентному уровню, который до лета 2022 года оставался неизменным почти десять лет. По его словам, чрезвычайно низкие базовые процентные ставки являются результатом попытки "вылечить" проблемную экономику, поэтому возвращение к таким уровням будет свидетельствовать о серьезных проблемах.

"К нулевым процентным ставкам, вероятно, в ближайшее время мы точно не вернемся. Вернуться к нулевым процентным ставкам возможно только в том случае, если наступит действительно масштабный кризис, которому что они предназначены для лечения разрушенной экономики. Этого пока не предвидится, и лучше бы мы не возвращались к нулю и не приходилось что-то серьезно исправлять", - в четверг на конференции кредиторов сказал М. Дубниковас.

По словам экономиста, с учетом исторических данных можно предположить, что в будущем базовые процентные ставки в еврозоне, в зависимости от стабильности и здоровья экономики, должны установиться в пределах 2,5-3,5 проц.

"Глядя на медиану еврозоны за период более десяти лет, те 3-3,5 проц. – это нормальные процентные ставки, которые и должны быть. Если экономика будет очень здоровой, вполне вероятно, что в будущем у нас будут ставки в пределах 2,5-3,5 проц., и это должно сохраняться в течение достаточно длительного периода времени", - заверил он.

Однако экономист напоминает, что из-за сохраняющейся высокой инфляции в еврозоне базовые процентные ставки в ближайшие годы составят около 4,5 проц.

"В краткосрочной перспективе, в ближайшие 12 месяцев, мы, безусловно, можем увидеть где-то 4-4,5 проц., потому что в Европе инфляция хоть и останавливается, но, наверное, все еще слишком высока", - отметил он.

В 2022-2023 годах нам удалось избежать исторического кризиса

Также, по мнению М. Дубникова, в период 2022-2023 гг. Западу удалось относительно неплохо справиться и избежать потенциально гораздо более серьезного кризиса. По мнению экономиста, было возможным повторение американского кризиса 1980-1982 годов, когда инфляции на длительный период позволили подняться до 15 проц.

"С инфляцией могло произойти повторение того, что было в 1980-1982 годах. Что могло случиться? Ситуация была такая: через пять лет после отказа от золотого стандарта в США были проблемы с ресурсами, потому что арабы закрыли нефть. Начали печатать деньги. Банки стремились к максимальной занятости и мирились с инфляцией, позволяя ей достигать высоких значений, и инфляция подскочила до 15 проц. Центробанк все это время спал, наблюдал и ждал", - сказал М. Дубниковас.

По словам экономиста, такая долгосрочная терпимость к инфляции вынудила финансовые институты пойти на радикальную политику, когда базовые процентные ставки были повышены до 20 проц. При этом, по его словам, борьба с ростом инфляции заняла около 5 лет.

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