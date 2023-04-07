В Сейме зарегистрирован законопроект о временном взносе солидарности банков

В четверг в Сейме зарегистрирован законопроект о временном взносе солидарности банков.

В законопроекте предлагается определить размер временного взноса солидарности, который применяется в связи с применением мер государственной поддержки по стимулированию экономики, инфляцией и изменением направления денежной политики, после формирования непредвиденного значительного финансового результата, цель использования полученных средств, порядок исчисления, декларирования, уплаты и администрирования временного взноса солидарности.

Плательщиками временного взноса солидарности будут банки, учрежденные и действующие в Литовской Республике в соответствии с Законом о банках, филиалы банков и иностранные банки, лицензированные в других государствах-членах Европейского союза, финансовые группы центральных кредитных уний, действующие в соответствии с Законом о центральных кредитных униях.

Поскольку с 1 января 2023 г. в Литве не работают отдельные кредитные унии, не являющиеся членами центральных кредитных уний, все кредитные унии косвенно подпадают под сферу применения временного взноса солидарности через группы центральных кредитных уний.

База взноса – чистые процентные доходы, от профицита которых рассчитывается размер вноса. Профицитом чистых процентных доходов в 2023 г. будет считаться размер чистого процентного дохода за текущий год, более чем на 50 проц. превышающий средний (арифметический) чистый процентный доход за 2018, 2019, 2020 и II, III и IV кварталы 2021 г. соответственно, а в 2024 г. профицитом чистого процентного дохода будет считаться размер чистого процентного дохода за текущий год, более чем на 50 проц. превышающий средний чистый процентный доход, полученный в 2019, 2020, 2021 и 2022 гг.

Средства, полученные от временного взноса солидарности, будут использованы для финансирования проектов приспособления и/или создания транспортной инфраструктуры военной мобильности и двойного назначения (гражданского и военного), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны.

Инициаторы утверждают, что в силу исключительных обстоятельств, обусловленных изменившейся геополитической ситуацией после того, как 24 февраля 2022 г. Российская Федерация начала войну в Украине, для ускорения развертывания оборонных сил союзников по НАТО в Литве, необходимость финансирования адаптации и/или создания военной мобильности и транспортной инфраструктуры двойного назначения (гражданского и военного назначения), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны, значительно возросла.

Ожидается, что после реализации законопроекта в 2023 году в государственный бюджет будет собрано около 130 млн. евро, в 2024 году – около 230 млн. евро, а в 2025 году – около 50 млн. евро.

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