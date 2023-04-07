Центробанк Литвы напоминает: обычные переводы на Пасху не будут выполняться

Пасха не вызовет проблем у большинства клиентов, пользующихся платежными услугами, говорится в пресс-релизе Центробанка Литвы (Банка Литвы – БЛ).

Как подчеркивается в пресс-релизе, перевести деньги за несколько секунд на счет в другом банке или учреждении электронных денег (УЭД) в праздничные дни можно посредством мгновенного платежа, однако клиенты, выполняющие обычные переводы, должны принять во внимание тот факт, что в период с 7 по 10 апреля такие переводы выполняться не будут.

В праздничный период в штатном режиме выполняются переводы между внутрибанковскими счетами или счетами внутри УЭД, платежи картами в физических торговых точках и онлайн, платежи по транзакциям эл. торговли. Жители также смогут обналичить деньги в банкоматах, пользоваться онлайн-банкингом и смарт-приложениями.

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Мгновенные платежи получателям в других финансовых учреждениях будут выполняться в штатном режиме – 24/7. Они будут выполняться только в те банки и УЭД, которые готовы предоставить данную услугу.

При инициировании мгновенного платежа в праздничный период, в процессе заполнения реквизитов поручения, необходимо обратить внимание на указанную банком или УЭД информацию и, при необходимости, отметить платеж как мгновенный.

При отсутствии опции мгновенного платежа клиенты смогут выполнить обычный платеж SEPA –такой платеж поступит на счет получателя в другом финансовом учреждении уже после праздников.

Банк Литвы еще в конце 2017 г. в своей платежной системе CENTROlink создал опцию мгновенных платежей, позволяющих за несколько секунд переводить деньги в выходные, праздничные дни, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, круглый год. Эта система доступна всем поставщикам платежных услуг.

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