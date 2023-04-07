Синоптики рассказали о погоде на длинные выходные

Ночью над Литвой прошел теплый атмосферный фронт, день будет теплый.

На юге страны будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь, после обеда возможны грозы. На севере Литвы солнца будет больше, а вероятность осадков меньше. Днем будет 11–16 градусов тепла. В Вильнюсе пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 13–15 градусов тепла.

В субботу рядом с Литвой пройдет атмосферный фронт. Увеличится облачность. Ночью на юге и на востоке, днем в большинстве районов будут идти дожди. Ночью будет 3–8 градусов тепла, днем 10–15 градусов выше нуля.

В воскресенье атмосферный фронт будет проходить над Литвой, поэтому во многих районах также будут идти дожди. Меньше всего осадков будет на юго-востоке страны и в Вильнюсе, больше – на западе Литвы. Ночью будет 2–7 градусов тепла, днем 11–16 градусов тепла, у моря будет прохладнее.

В понедельник днем небольшие осадки пройдут в большинстве районов. Ночью будет 1–6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9–14 градусов.

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