В Литву идет весна: воздух прогреется до 17 градусов

Кажется, в Литву идет весна: будет тепло, но дождливо. В ночь на пятницу местами пройдут дожди, будет 1–6 градусов тепла. Днем небольшие дожди пройдут в основном на юге страны. Местами возможна гроза. Днем будет 11–16 градусов тепла, в Каунасе будет до 17 градусов выше нуля.

В субботу в Литву с юга придет атмосферный фронт. Увеличится облачность. Ночью на юге и на востоке страны, днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Ночью будет 3–8, днем 10–15 градусов тепла.

В воскресенье над Литвой пройдет атмосферный фронт, в многих районах пройдут дожди. Меньше осадков будет на юго-востоке и в столице, больше осадков ожидается на западе страны. Ночью будет 2–7 градусов тепла, днем 11–16 градусов выше нуля, только у моря будет прохладнее.

В понедельник небольшие дожди пройдут в большинстве районов. Ночью будет 1–6, а днем 9–14 градусов выше нуля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!