Департамент миграции: паспорт снова можно будет получить в течение 5 рабочих дней

Департамент миграции возобновляет услугу выдачи паспорта гражданина Литвы в течение 5 рабочих дней. Воспользоваться ей можно будет с 11 апреля, сообщается в пресс-релизе.

Эта услуга некоторое время не оказывалась из-за нарушения глобальных цепочек поставок, что сделало невозможным обеспечение достаточной и стабильной поставки бланков паспортов и гарантии того, что услуга по выдаче паспортов будет оказана вовремя в течение 5 рабочих дней.

В настоящее время поставка бланков паспортов налажена, поэтому Департамент миграции совместно с Центром выдачи личных документов (ЦВЛД) возобновляет услугу заказа, изготовления и выдачи паспорта в течение 5 рабочих дней. Государственная пошлина за него остается неизменной – 57 евро, отмечается в сообщении.

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По данным ЦВЛД, на будущей неделе планируется иметь 145 тыс. бланков, необходимых для производства паспортов. Еще 118 тыс. таких бланков будет доставлено в середине мая.

При заказе паспорта в течение 5 рабочих дней клиент сможет подать заявление в одном отделении Департамента миграции, а забрать изготовленный документ в другом. Правда, в этом случае не получится воспользоваться услугой доставки паспорта курьером, которая доступна при заказе документа обычным способом.

В прошлом году гражданам Литвы было выдано в общей сложности 435 129 паспортов – больше всего с момента восстановления независимости.

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