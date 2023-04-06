Вице-министр о переменах в Regitrа: цены будут пересмотрены

Структурные изменения в государственной компании Regitra не будут стоит налогоплательщикам дополнительных средств, а цены на услуги в ближайшее время пересматривать не планируют, сказала вице-министр внутренних дел Сигита Шчаевене.

Однако она заметила, что цены не менялись семь лет, поэтому их пересмотрят, они могут измениться, пишет madeinvilnius.lt.

"В ближайшее время цены повышать не будут, но их планируют пересмотреть. (…) Цены должны соотноситься с расходами. Надо оценить тот факт, что цены семь лет не анализировались, не пересматривались, мы сами понимаем, что инфляция и прочее увеличивают расходы", – прибавила она.

По ее словам, цены на некоторые услуги, предоставляемые по интернету, могут снизиться.

"Если услугу предоставляют не в отделении, а по интернету (…) естественно, что эта услуга должна подешеветь", – сказала Шчаевене.

Она заметила, что суть структурных изменений в компании Regitra - улучшение качества обслуживания клиентов и условий работы работников.

Гендиректор компании Вайдас Доминаускас сказал, что в ходе реформы могут трудоустроить чуть больше 10 новых работников, максимальное их число не превысит 580 человек. Сейчас в компании работают 556 человек.

По словам Шчаевене, министерство ставит перед Regitra задачу - улучшить качество обслуживания клиентов, повысить прозрачность, ввести требование нулевой толерантности к коррупции.

"После всех происшествий будем добиваться, чтобы в компании процедуры были прозрачными, чтобы работников просвещали по вопросам борьбы с коррупцией, чтобы не было такого, что фиксировалось в последнее время", – прибавила вице-министр.

Напомним, что в декабре прошлого года Служба спецрасследований начала расследование в связи с подозрением в коррупции в отношении двоих работников компании. Regitra отстранила их от занимаемых должностей.

По данным Regitra, в 2022 году инициированы и проведены расследования в отношении 15 экзаменаторов. Один из них был уволен, 11 получили предупреждения.

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