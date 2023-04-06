В четверг в Литве состоялся необычный рейд: водителям вручали подарки

6 апреля, в День безопасного движения, Литовская администрация безопасности транспорта и Дорожная полиция провели рейд, цель которого – поощрение водителей к безопасному, культурному и уважительному поведению на дорогах.

В пяти крупных городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе - полиция останавливала водителей не для того, чтобы проверять их или фиксировать нарушения, а чтобы пожелать взаимопонимания и уважения на дорогах и подарить специальный чай, успокаивающий нервы.

Цель инициативы – поощрение водителей отказаться от опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в недопустимых местах и т.д., чтобы водители человечнее, терпимее, заботливее относились к другим участникам движения.

"Не кипятись" - этот рейд, инициатива ЛАБТ, цель которой – поощрение культурного поведения водителей.

Не кипятиться - значит уважение, самоконтроль, сознательность и благожелательность в отношении других участников движения.

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