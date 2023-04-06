Лидер оппозиции: еще не доводилось видеть президента в таком подавленном состоянии

Еще не доводилось видеть президента в таком подавленном состоянии, говорит лидер оппозиционной партии "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис.

"Вчера, тем, кто смотрел его выступление в СМИ, в одной из передач, наверное, еще не доводилось видеть президента в таком подавленном состоянии. Это говорит о том, что человек, наверное, неравнодушен. Ему больно. Этот факт не из приятных. Ведь это человек, а не какая-то должность, которая на все реагирует прохладно и равнодушно", – сказал С. Сквернялис, комментируя объяснения президента, почему он скрыл факт того, что когда-то состоял в компартии.

По его словам, эта история послужит своего рода уроком для президента, который не упускает случая критиковать своих оппонентов.

"Я считаю, что это – своеобразный урок: прежде чем поучать, необходимо все очень тщательно взвесить", — сказал С. Сквернялис.

Экс-премьер весьма скептически отнесся к заявлениям президента, оправдывавшегося в среду по поводу своей принадлежности к компартии, о том, что консерваторы занимаются его "политической охотой" в преддверии президентских выборов. Принадлежащий к оппозиции С. Сквернялис заявил, что не считает, что обнародование факта из биографии Г. Науседы имеет какое-либо отношение к партии консерваторов.

"Это слил журналист. Есть журналисты, у которых в кавычках есть любимые политики. Я думаю, что журналист обнаружил факт в архиве и обнародовал этот факт. Здесь нет расследования или книги", — сказал политик.

Разве что, продолжил С. Сквернялис, у президента есть информация от спецслужб. "У президента, не будем забывать, в подчинении находятся две очень важные спецслужбы. Возможно, делая такие заявления, он владеет какой-то информацией о том, что на него уже началась охота и Служба безопасности Первых лиц должна обеспокоиться", – заключил С. Сквернелис.

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