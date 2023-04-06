С аукциона снова не удалось продать здание "Литовских железных дорог"

4 апреля завершился срок подачи заявок на участие в аукционе. Продают здание, принадлежащее "Литовским железным дорогам", на улице Миндауго в столице Литвы. Аукцион не состоялся, не было ни одного участника, пишет madeinvilnius.lt

Та же история была в июле, августе, октябре и декабре 2022 года и в феврале 2023 года.

Стоимость здания была уменьшена на 10%, до 519 400 евро.

С аукциона продают помещения площадью 347,4 кв. м в здании, построенном в 1957 году, подвал-бомбоубежище площадью 79,6 кв. м и право на аренду участка земли на ул. Миндауго.

Сообщалось, что здание прежде использовали как административное здание LTG, но сейчас компания в нем не нуждается.

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