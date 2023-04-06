После беспрецедентного решения жители Висагинаса пережили шок

Новые выборы мэра в Висагинасе, вероятно, состоятся в апреле. Окончательное решение Главизбирком (ГИК) должен принять 6 апреля. Снова будут выбирать между Далей Штраупайте и Эрландасом Галагузом, который во втором туре победил с разницей в 6%. Еще не все висагинцы определились, пойдут ли они на выборы в третий раз. Одних такая ситуация шокировала, другие называют это цирком, а третьи видят разбазаривание денег.

"Я вам говорю – я в шоке, просто в шоке", – сказала журналистам жительница города.

Висагинас - первый город в Литве, где повторно будут голосовать во втором туре.

"Я не одобряю эту ситуацию, это напрасная трата денег", – сказала другая собеседница.

Еще один горожанин сказал LNK, то он одобряет это решение. "Хорошо, пойду голосовать, это развлечение", – сказал он.

Другие называли ситуацию цирком.

Новые выборы проведут потому, что такое решение принял суд, получивший жалобу Штраупайте. Она жаловалась, что после того, как ее кандидатуру сняли с участия во втором туре, ее право на участие в политической борьбе было ограничено.

"Это, наверное, первый такой случай в Литве. Висагинас еще раз показал себя как уникальный город, здесь уникальные решения", – сказала LNK Штраупайте.

Штраупайте во втором туре заняла второе место, ее опередил Галагуз (разница 6% голосов).

"Мне сын сказал, что я буду первым мэром в Литве, которого выбрали в третьем туре", – шутил Галагуз, который до этого уже был мэром города.

"Честно скажу, это решение было неожиданным. Я думал, что второй тур состоялся", – сказал он.

"Одна из предложенных дат - 23 апреля. Но этот вопрос еще будем обсуждать 6 апреля. Может, 23 апреля, а может, и в мае", – сказал LNK ВРИО главы ГИК Андрюс Пуксас.

Галагуз сказал, что ему непонятно, как до выборов будет работать горсовет, ведь первое заседание назначено на 18 апреля.

Во втором туре жители Висагинаса голосовали активнее среднего показателя по Литве. Активность избирателей составила больше 47%.

Еще не все жители определились, пойдут ли они на выборы в третий раз.

"Заново? Еще не знаю. Если буду в Литве, пойду", – сказал один из собеседников.

Одна женщина сказала, что не видит проблемы и пойдет на выборы в третий раз.

"Я всегда участвую, обязательно голосую. А то потом люди жалуются, что выбрали не того. Поэтому я всегда говорю - надо голосовать", – сказала другая собеседница.

Пока и в первом и во втором туре лидировал Галагуз.

Как будет проходить голосование, пока неясно. Суд, обязав провести повторное голосование, создал новый прецедент – в избирательном кодексе такая процедура не предусмотрена.

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