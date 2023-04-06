Коронавирус в Литве: 239 новых случаев, скончался один человек

За прошлые сутки в Литве выявлено 239 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 84 человека, скончался один человек в возрасте 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9643 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 315 590. В данное время болеют 5155 человек, в больницах занято 99 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек. За последние сутки в стационар переведены 13 пациентов.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 118,1.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 212.

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