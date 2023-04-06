Глава Инспекции по языку об обязанности украинцев выучить литовский: мы должны сделать их нашими

Как отмечает глава Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка, слишком мало ресурсов выделяется сегодня на обучение литовскому языку военных беженцев из Украины. Поэтому, по словам председателя инспекции, украинцы не успеют выучить литовский язык на должном уровне в установленный правительством 24-месячный срок. А. Валотка подчеркивает, что знание государственного языка необходимо для полноценной интеграции украинцев.

"Мы должны этим людям помочь и дать им возможность выучить язык, а не как-то пускать слезу, фактически глядя на них как на какое-то экономическое мясо, как ведет себя министр (Аушрине Армонайте – ELTA). Примерно, сюда приехали мигранты, пусть они теперь работают, создают добавочный продукт", ­­– сказал А. Валотка в интервью LRT radijas в четверг.

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"Мы должны этих людей, если они останутся в Литве, сделать нашими, своими. И знание литовского языка — это один из самых важных моментов", — добавил он.

А. Валотка подчеркивает, что в настоящее время слишком мало внимания уделяется обучению приезжих литовскому языку.

"Языковая инспекция, наблюдая за ситуацией с прошлой осени, ясно видит, что ресурсов для обучения языку в Литве недостаточно. И к установленному правительством сроку – не Языковая инспекция, а правительство определило срок еще на 12 месяцев с сегодняшнего дня – к тому сроку украинцы, находящиеся на рынке труда, не смогут, не успеют выучить язык и сдать экзамены, как того требует порядок, установленный правительством", – подчеркнул он.

Глава Государственной языковой инспекции также отмечает, что каждому украинцу после прибытия в Литву дается 24-месячный срок, в течение которого он должен освоить азы литовского языка.

"В основном это будет уровень А2. Если его нет, то инспекция или специалисты по языку дают обязательное требование о сдаче экзамена в разумный срок. И именно это вызывает у нас беспокойство. Видя нехватку ресурсов для обучения, действительно ли еще через год будет возможность все это решение правительства реализовать", – подчеркнул он.

ELTA напоминает, что письмо Государственной языковой инспекции о проблеме применения требований государственного языка к украинским военным беженцам раскритиковала и министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. По ее словам, вместо того, чтобы сосредоточиваться на полицейских мерах, языковые инспекторы могли бы проявить инициативу и помочь людям, желающим выучить язык.

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