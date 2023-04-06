В Биржай разыскивают сбежавшего из больницы босиком пациента

Мужчина, у которого началась "белая горячка", выпрыгнул из окна больницы.

Полиция Паневежского округа сообщает, что 5 апреля, в 21 ч. из Биржайской больницы через окно выпрыгнул и убежал мужчина (1959 г.р.).

Мужчина ведет себя неадекватно, поэтому жители должны проявлять бдительность. Из-за пьянства у мужчины началось психическое расстройство. Он не ориентируется в пространстве и во времени.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы коротко стриженные, темные.

На мужчине была темная одежда. Он был без обуви, сбежал босиком. Возможно, на ногах были носки.

Пропавшего разыскивает полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!