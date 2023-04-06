Президент Литвы утверждает, что его политические оппоненты предпринимают шаги по ослаблению его позиций

После появления информации о том, что президент Гитанас Науседа скрыл факт своего вступления в ряды КПЛ в 1988 г., сам глава государства заявил, что за ним охотятся политические оппоненты.

По словам президента, с приближением президентских выборов 2024 года его критики и те политические силы, у которых "сдержанное отношение к президенту – не члену партии консерваторов", предпринимают "определенные шаги", ослабляющие его позиции.

"Если бы так казалось мне одному, вы бы считали это моим субъективным мнением. Но у меня складывается впечатление, что по мере приближения выборов в 2024 г. то состояние, которое я называю состоянием охоты, приобретает все большую систематичность, и те действия, которые в последнее время осуществляются, все же, вероятно, проецируются на 2024 год. Хотя я еще не решил и не объявил, что буду в них (выборах – ELTA) участвовать", – заявил глава государства в среду в передаче TV3 "Dėmesio centre" (В центре внимания).

"Те партии, у которых вероятно с самого начала было сдержанное отношение к президенту не члену партии консерваторов, они на самом деле могут пытаться, возможно, даже видя нехватку кандидатов или нехватку конкурентов, предпринять определенные шаги по ослаблению позиций действующего президента", – подчеркнул Г. Науседа.

Тем не менее, президент призвал своих критиков и партию консерваторов "повернуться лицом к народу" и не стремиться заработать политические дивиденды от раскола в обществе.

"Однако, мои дорогие, хочу сказать, что это точно не поможет вам на парламентских выборах. А на парламентских выборах, если вы хотите хороших результатов, если хотите подняться с тех рейтинговых низов, где вы сейчас находитесь – повернитесь лицом к народу. Если не получается повернуться лицом, то повернитесь хотя бы боком. Начните не раскалывать общество, начните прислушиваться к людям", — призвал он.

"Люди простят, люди прощали не раз и люди простят, если увидят, что в политике такие же люди", – утверждал Г. Науседа.

Глава государства отметил, что придерживался своих принципов и пытался создать диалог с враждебно настроенными политиками. Однако, по его словам, точек соприкосновения найти не удается. Поэтому, по словам Г. Науседы, достигнут "этап политической борьбы, который никому не принесет пользы".

"Ждем саммита НАТО, ждем других очень важных событий, которые пройдут в Литве. И то, чего сейчас нужно меньше всего или чему могут радоваться люди, сидящие в московских коридорах, так это тому, чтобы мы сейчас стали бомбить друг друга. Мое пожелание – давайте вернемся к нормальному диалогу", – призвал он.

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