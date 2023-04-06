Синоптики прогнозируют весеннее потепление

В ночь на четверг над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт.

И ночью и днем почти повсюду ожидаются осадки. Утром будет идти мокрый снег, днем дождь. Утром местами ожидается туман. После полудня ожидается больше прояснений, потеплеет. На востоке и в центральных районах будет 9-14 градусов тепла, а на западе 6-8, у моря - всего 4-5 градусов тепла.

В пятницу ночью осадков будет немного. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 3-8 градусов тепла. Днем местами, в основном на юге, пройдут небольшие дожди. Днем будет 11-15, местами до 16 градусов тепла.

В субботу будет тепло. Ночью воздух прогреется до 3-8, днем до 10-15 градусов тепла. Во многих районах ожидаются осадки.

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