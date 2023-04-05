В среду после обеда Суодайтиса выпустили из КПЗ, он отрицает свою вину

Задержанный после семейного конфликта с супругой Викторией Сигел Лауринас Суодайтис был освобожден из КПЗ в среду после обеда. Он сделал небольшое заявление, полностью отрицал свою вину.

По сведениям Delfi, во вторник вечером в доме инфлюенсера Виктории Сигел и Лауринаса Суодайтиса произошел конфликт, вмешаться пришлось полиции и врачам скорой помощи.

Конфликт зафиксирован 4 апреля, в 21.49 ч. в доме пары. Во время конфликта, как предполагается, мужчина применил насилие в отношении женщины.

По сведениям Delfi, начато расследование по 2 ч. 140 ст. Ук. ЛР - причинение физической боли или незначительного ущерба здоровью.

Подозрения предъявлены Суодайтису. Его после допроса выпустили из КПЗ>

Палата Вильнюсского районного суда при Участковом суде Вильнюсского района удовлетворила просьбу прокурора и назначила подозреваемому меру пресечения – 2 месяца он должен жить отдельно от пострадавшей Сигел. По сведениям Delfi, такую меру пресечения в Литве назначают очень редко.

В среду после обеда предприниматель Суодайтис сказал, что арест для него был неожиданностью.

"Хочу поблагодарить полицию за цивилизованное отношение, за работу. Что могу сказать, адвокат предупредил, что все уже предано огласке. Хочу только сказать, что свою жену я в жизни и рукой не тронул, ну, да, обвиняют. Я себе не позволял и слова грубого сказать. Я не могу вам много рассказывать, этот визит в данное учреждение был сюрпризом. В принципе я очень рад, что все так цивилизовано. Жаль, что наша семья попала в такую ситуацию, жаль детей, я по ним соскучился. Дети там, где нет меня. Они не со мной. Хочу сказать, что прежде мы с женой привлекали внимание более рафинированным способом", – сказал Суодайтис.

Он не раз повторил, что никогда не бил жену.

"Видите ли, мне в последнее время дома часто говорили, что когда в дело вписывают эту статью, муж всегда виноват, тогда красиво смотрятся заголовки, а чем все заканчивается, не очень кого-то интересует. Расследование все покажет, все обстоятельства зафиксированы. Все, что могу сегодня сказать", – заметил Суодайтис.

На вопрос, не потребовалась ли ему помощь врачей, он сказал, что не может комментировать, поскольку ведется расследование.

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