Президент Литвы о вступлении в Компартию в 1988-ом: жаждал сделать карьеру ученого

Президент Гитанас Науседа сказал, что в 1988 году вступил в Коммунистическую партию Литвы (КПЛ), потому что жаждал сделать карьеру ученого и был "амбициозным и упрямым юношей".

"В то время, в 1987 году, когда я оканчивал экономический факультет в Вильнюсском университете, я хотел посвятить свою жизнь науке, жаждал сделать карьеру ученого. Сразу после учебы я столкнулся с искушением вступить в партию, поскольку это давало больше возможностей в плане карьеры ученого. Я какое-то время думал об этом, пока, наконец, не уступил этому желанию", - сказал Науседа.

"Я был амбициозным и упрямым юношей, не слушал даже увещеваний матери, которая отговаривала меня", - подчеркнул он.

Однако глава страны сказал, что после массовых митингов Саюдиса он полностью погрузился в народное возрождение и больше не участвовал в деятельности КПЛ.

"Как раз тогда была основана инициативная группа Саюдиса, начались массовые митинги Саюдиса, народное Возрождение, в которое я погрузился с головой, и совсем не участвовал в деятельности партии, в которую я только что по-глупости вступил", - пояснил президент.

Президент заметил, что его нынешняя политическая деятельность не имеет ничего общего с поступком 35-летней давности.

Науседа сказал, что понимает, что некоторые люди будут его осуждать, но призвал всех учитывать его нынешнюю внешнюю политику и заявления в отношении России. Он также отметил, что его профессиональная деятельность в годы независимости и текущая политическая деятельность никак не связаны с вступлением в Коммунистическую партию.

"Я понимаю, что кто-то меня осудит, меня уже осудили, а кто-то сделал это в первый день (президентского срока полномочий), 26 мая 2019 г. просто потому, что избрали не того. Что бы я им не говорил, они останутся при своем мнении", - подчеркнул в среду глава страны телеканалу TV3.

"Но я обращаюсь ко всем людям, я просто спросил бы их, имеет ли моя деятельность на посту президента какое-либо отношение к тому, что я делал 35 лет назад? Являются ли моя внешняя политика, отношения с Россией, мои заявления в отношении России чем-то двусмысленным? Моя позиция по вопросу Украины неясна? Вся моя профессиональная, а теперь и политическая деятельность не имеет ничего общего с тем, что я сделал в 1987 году", - заявил президент.

Напомним, что в среду на своей странице в Facebook журналист Довидас Панцеровас поделился документами, согласно которым, в мае 1988 года нынешний президент Литвы Гитанас Науседа написал заявление с просьбой принять его в Компартию. Президентская служба этот факт подтвердила, но отметила, что в деятельности партии Науседа не участвовал. В анкете кандидата этой информации не было, поскольку эта информация не является обязательной.

Панцеровас сказал, что на днях Литовский особый архив предал огласке списки людей, которых должны были выслать из Литвы, а также другие дела архива. В них есть и документы президента Науседы. В числе документов заявление Науседы на вступление в Компартию от 20 мая 1988 года, партийный билет ему был выдан 27 июня того же года.

Журналист Панцеровас напомнил, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, в отличие от Науседы, указывала в анкете членство в Компартии. По словам Панцероваса, специалисты не оспаривают подлинность этих документов.

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