СРФП начала досудебное расследование в связи с возможным нарушением международных санкций

Материал и информацию, собранную с планировавшего лететь из Литвы в Россию самолета "Cessna 172", Литовской администрации транспортной безопасности (ЛАТБ) передала Службе расследования финансовых преступлений (СРФП), которая оценит обстоятельства рейса и самолета в контексте международных санкций. В свою очередь СРФП сообщила, что начала досудебное расследование в связи с возможным нарушением международных санкций.

"ЛАТБ в сотрудничестве с Администрацией гражданской авиации Дании в пределах своей компетенции собрали официальный материал и документы, связанные с рейсами самолета. Сейчас официальный материал и информация учреждений переданы уполномоченному правоохранительному органу", - в сообщении указывает заместитель директора ЛАТБ Юстас Рашомавичюс.

16 марта зарегистрированный в Дании самолет "Cessna 172", который пилотировал человек с гражданством России, прилетел в Палангский аэропорт из Швеции. Согласно законодательству ЕС, для полетов в пределах Европейского союза (ЕС) не требуется никаких разрешений от шведских или литовских учреждений, достаточно представить план полета. Таким образом, самолет мог лететь в Палангский аэропорт.

Однако только после того, как вышеупомянутый самолет приземлился в Палангском аэропорту и пилот, имеющий гражданство России, запросил наземное обслуживание, выяснилось, что он планирует лететь в Псков, Россию. При таких обстоятельствах литовские учреждения отреагировали незамедлительно и предотвратили полет самолета.

Самолет, припаркованный в настоящее время в Палангском аэропорту, не будет выпущен из Литвы до тех пор, пока правоохранительные органы не оценят все обстоятельства полета.

Регламент ЕС запрещает выдавать разрешение на посадку, взлет или полет над территорией Европейского союза всем (в том числе частным) российским авиаперевозчикам, воздушным судам, зарегистрированным в России, воздушным судам, не зарегистрированным в России и принадлежащим, заказанным или иным образом контролируемым российскими физическими или юридическими лицами.

Расследование СРФП было начато после оценки информации, опубликованной в публичном пространстве, и документов, представленных Литовской администрацией транспортной безопасности (ЛАТБ), подозревается нарушение реализуемых в Литве международных санкций (1231 статья Уголовного кодекса Литовской Республики). Другие подробности досудебного расследования не разглашаются.

За нарушение международных санкций, реализуемых в Литве, Уголовный кодекс предусматривает штраф или арест. Самое суровое наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Юридическое лицо также несет ответственность за деяние, предусмотренное настоящей статьей.

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