Пост контроля скорости в Каунасе фиксирует нарушителей даже на пустынной улице

Зафиксированы "шуточки" поста контроля скорости на каунасской ул. им. Р.Каланты. Каунасцы говорят, что этот пост контроля скорости снова регистрирует все транспортные средства без исключения, а иногда фиксирует "нарушения" даже на пустынной улице. Представители Каунасского муниципалитета пояснили, почему радар без перерыва делал фотографии, пишет Kas vyksta Kaune.

"А вот так на износ работает фотоаппарат в Каунасе. К сожалению, не удалось зафиксировать, как он фотографировал пустую улицу. Меня сфотографировал, когда я ехал на скорости 35 км/ч…" – сказал каунасец.

Представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс сказал, что в то время меняли вспышку и проводили ее тестирование. На вопрос, почему водители фиксируют такое не в первый раз, Матусявичюс ответить не смог.

Каунасские водители не в первый раз сообщают о "проделках" этого радара. Два года назад радар фиксировал машины, которые выполняли ремонтные работы, но тогда специалисты никаких сбоев в работе поста контроля скорости не обнаружили. Во второй раз о "фотосессиях" каунасцы сообщили через год, летом, а Каунасский муниципалитет уверял тогда, что виной тому был яркий солнечный свет.

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