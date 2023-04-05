Литва в Бородянке оборудовала мобильный поселок для 36 семей, лишившихся жилья

Министерство экономики и инноваций (МЭИ) информирует о завершении первого осуществленного Литвой проекта по восстановлению инфраструктуры Украины – в Бородянке оборудован мобильный поселок, где смогут проживать 36 украинских семей.

"Украине и ее народу требуется не только военная, но и экономическая помощь. Поэтому, не дожидаясь окончания войны, еще в прошлом году мы приступили к проектам восстановления этой страны. Правительство выделило на это более 11 млн. евро. Мы надеемся, что это хотя бы частично поможет украинским семьям обеспечить благополучие во время войны", - утверждает министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

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В сообщении указывается, что передачу мобильного поселка в Бородянке, построенного и оборудованного по инициативе Литвы, сегодня одобрило Правительство.

По словам МЭИ, акт передачи мобильного поселка в ближайшее время будет подписан торговым атташе Литовской Республики в Украине. После этой процедуры эстафету в вопросах размещения людей и логистики переймут украинцы.

Отмечается, что этот поселок оборудован жилыми помещениями для семей, а также, в целях увеличения занятости проживающих в нем детей, на улице оборудована детская площадка, а внутри имеются прачечные, кухни и комнаты отдыха, необходимые для облегчения быта. Всего реализация проекта обошлась в 941,47 тыс. евро.

По словам министерства, Литва в настоящее время реализует другие проекты восстановления инфраструктуры в Украине. Один из них – ремонт школы на Бородянке. Проект направлен на ремонт пострадавшей от взрывов школы, в которой после восстановления должны учиться около 700 детей. Проект должен быть завершен осенью этого года.

Литва также занимается ремонтом детского сада в Ирпене. Планируется восстановить пострадавшее от взрывов и пожара здание детского сада, ремонтные работы в котором уже начались. Ожидается, что они будут завершены к 24 августа этого года.

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