Министр: мы и впредь будем поддерживать преследуемых режимом Лукашенко белорусских граждан и оппозиционеров

В среду министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте встретилась с белорусским национальным лидером Светланой Тихановской.

На встрече они не только обсудили положение проживающих в Литве белорусов, принятый вчера Сеймом закон об ограничительных мерах, вопросы миграции и безопасности, но и договорились повышать осведомленность белорусов, проживающих в стране, сформировать группу на регулярной основе, которая займется рассмотрением практических вопросов, связанных с жизнью белорусов в Литве, говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел Литвы (МВД).

"Мы и впредь будем поддерживать белорусских граждан и оппозицию, преследуемую режимом Лукашенко. Мы делаем все для согласования интересов национальной безопасности и обязанности по приему граждан соседней страны, нуждающихся в помощи", – сказала на встрече министр А. Билотайте.

На сегодняшний день в Литве проживает около 49 тыс. граждан Беларуси (в 2020 году их было около 18 тыс.). Абсолютное большинство белорусов имеют разрешение на временное проживание, у почти 70 проц. есть постоянный источник дохода в Литве. Около 5 тыс. белорусских граждан воспользовались предложенной Литвой упрощенной программой по перемещению рабочей силы, ожидается прибытие еще 1 тыс. работников из Беларуси.

Миграция белорусских граждан в Литву выросла после нечестных выборов в августе 2020 года, после которых режим Лукашенко взялся за массовые репрессии. Вторую волну вызвала российская война против Украины. По данным прошлогоднего опроса, около 86 проц. респондентов заявили, что уехали из Беларуси по политическим мотивам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!