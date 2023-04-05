Документы: президент Науседа в анкете не указал, что в 1988 году вступил в Компартию

Журналист Довидас Панцеровас в среду в фейсбуке поделился документами, согласно которым, в мае 1988 года нынешний президент Литвы Гитанас Науседа написал заявление с просьбой принять его в Компартию. Президентская служба этот факт подтвердила, но отметила, что в деятельности партии Науседа не участвовал. В анкете кандидата этой информации не было, поскольку эта информация не является обязательной.

Панцеровас сказал, что на днях Литовский особый архив предал огласке списки людей, которых должны были выслать из Литвы, а также другие дела архива. В них есть и документы президента Науседы.

В числе документов заявление Науседы на вступление в Компартию от 20 мая 1988 года, партийный билет ему был выдан 27 июня того же года.

Среди документов была и автобиография Науседы.

"Я, Науседа Гитанас Антанович, родился в 1964 году, в Литовской ССР, в Клайпеде, в семье служащих. (…) Отец – Науседа Антанас, во время Великой отечественной войны жил в Таурагском районе. Работал на Клайпедском комбинате по производству целлюлозы и бумаги главным энергетиком, сейчас живет в Клайпеде.

Мать – Науседене Она, во время Великой отечественной войны жила в Дарбенай. Сейчас она на пенсии. До пенсии работала учителем в Клайпедской 5-й средней школе.

Сестра – Стирбене (Науседайте) Вилия, работает экономистом в Вильнюсском строительно-ремонтном тресте. Живет в Вильнюсе. (…).

Клайпедскую 5-ю школу я начал посещать с 1970 года. (…) Окончил школу в 1981 году. В 1982 году поступил на факультет промышленной экономики в университет.

Во время учебы был ответственным в группе за политинформацию. Окончил университет в 1987 году.

Остался работать стажером на факультете планирования промышленных. (…)

Не женат, родственников за границей нет. В семье и в близком кругу нет судимых и репрессированных", – эта автобиография подписана Науседой 27 мая 1988 года.

Журналист Панцеровас в фейсбуке подчеркнул, что не считает и не утверждает, что "членство в коммунистической партии является несмываемым пятном".

"Однако президент Науседа в своих выступлениях говорит о Саюдисе, митингах Саюдиса, а на самом деле в то время он выбрал иную сторону баррикады – по крайней мере официально", – писал журналист.

Он напомнил, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, в отличие от Науседы, указывала в анкете членство в Компартии.

По словам Панцероваса, специалисты не оспаривают подлинность этих документов.

Журналист в социальной сети поделился и ответом президентской службы.

"Президент Науседа был принят в Компартию в мае 1988 года. Соответствующие документы хранятся в Госархиве и они доступны для общества. Когда начался Саюдис, Науседа в деятельности Компартии не участвовал", – сказано в комментарии.

В ответе сказано также, что "в анкете кандидата в президенты вопрос о партийной принадлежности находится в той части, заполнять которую необязательно".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!