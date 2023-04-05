Министр образования Литвы успокаивает учителей русского языка: понимаем вашу озабоченность, каждый учитель – важен

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, в ответ на полученное от учителей русского языка письмо, в котором они выражают озабоченность по поводу своего будущего в системе образования, уверяет, что понимает опасения педагогов в этой области. Министр подчеркивает, что для литовской системы образования важен каждый учитель, поэтому, по ее словам, была предусмотрена переподготовка педагогов, преподающих русский язык.

"Мы действительно понимаем озабоченность учителей русского языка и то, что сообщество учителей русского языка переживает действительно сложные времена. И это происходит вследствие российской военной агрессии в Украине и очень сложного текущего эмоционального фона", – в среду заявила Ю. Шюгждинене на заседании Комиссии Сейма по образованию, науке и спорту.

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Министр подчеркнула, что каждый учитель, несмотря на преподаваемый предмет, очень важен. Поэтому, по ее словам, в Литве и не были приняты более жесткие меры по сокращению русского языка.

"Понимая ситуацию и то, что для нас каждый учитель важен и дорог, каждый учитель занимает свое место в нашей системе образования. Поэтому хочу подчеркнуть, что мы не предпринимали никаких жестких действий, в отличие от наших соседей", – подчеркнула она.

Между тем в соседней Латвии принято решение с 2026 года в школах отказаться от русского языка как второго иностранного.

"Мы действительно понимаем ситуацию, что учитель не виноват, что он учитель предмета русский язык, поэтому мы предложили ему возможность получить вторую квалификацию. Мы видим, что за год количество учащихся, выбирающих русский язык, сократилось почти на 12 проц. и эти цифры будут сокращаться также и благодаря нашим действиям, потому что мы активно предлагаем и будем предлагать выбрать другие языки ЕС. Поэтому, выбор русского языка как второго иностранного неизбежно будет сокращаться, и он должен сокращаться", – сказала министр.

ELTA напоминает, что Министерство образования, науки и спорта предлагает с 2025 г. упразднить государственный выпускной экзамен по русскому языку как второму иностранному. Государственные выпускные экзамены будут проводиться только по первым иностранным языкам: английскому, немецкому и французскому.

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