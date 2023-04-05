4 апреля, в 11 ч. в полицию обратился мужчина (1976 г.р.). Он сообщил, что на ул Брашкю (Вильнюс), на балконе квартиры обнаружил спортивную сумку с взрывчаткой и 33 патронами разного калибра.
В 12.09 ч. полиция ввела план "Щит". Приехали саперы антитеррористической группы "Арас".
В 13.30 ч. план "Щит" был отозван.
Ведется расследование по факту незаконного хранения патронов и взрывчатых веществ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!