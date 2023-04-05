На балконе у скончавшегося мужчины найдена сумка с патронами

ru.DELFI.lt

Planas "Skydas" Vilniuje Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Мужчина, прибиравший в квартире скончавшегося дедушки, обнаружил на балконе патроны и взрывчатку.