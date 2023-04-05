Эфир Delfi: финны в НАТО, операция "Прибой" в странах Балтии и репрессии России в Украине

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Исторический шаг — Финляндия вступила в НАТО. Представитель Финляндии передал заявление о вступлении генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, а главы МИД остальных стран-участниц передали документы, подтверждающие их согласие на это. С этого момента страна официально стала 31-м членом альянса. Из штаб-квартиры в Брюсселе об этом рассказывает наша коллега Анжела Бубеляк.